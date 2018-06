Espot admet que la reforma de les jubilacions s’hauria pogut fer «millor»

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va admetre ahir que la retallada dels complements de jubilació dels treballadors públics «s’hauria pogut fer millor». El discurs que va pronunciar el demòcrata en el marc de la celebració de la patrona del cos de Policia –Maria Auxiliadora–, va deixar clar que la reforma de la llei «era necessària i calia fer-la per responsabilitat». Tot i així, va confessar que en alguns aspectes podrien haver estat «més curosos». «Ara, amb perspectiva, el procés de diàleg i de comunicació l’hauríem fet diferent», va afirmar.



Espot va assegurar que la reforma era una eina per evitar la insostenibilitat del sistema a mitjà termini, però va puntualitzar que «alguns punts potser eren prescindibles i no posaven en entredit el fons de la reforma». Sense donar més detalls, Espot va dir que podrien haver aportat «més elements d’equitat en determinades situacions individuals».



El cap de Govern, Toni Martí, va subscriure les paraules d’Espot. «L’autocrítica diu molt a favor del ministre. Havíem de prendre aquesta decisió, però potser no la vam saber explicar bé», va apuntar Martí.



La regulació del pla de pensions de la funció pública es va aprovar l’octubre el 2014 tot i les crítiques dels sindicats de funcionaris. La llei reduïa l’aportació econòmica del Govern a les pensions d’aquest col·lectiu, que fins llavors rebia un extra de l’Executiu que se sumava a la pensió de la CASS.

Menys delinqüència

D’altra banda, Espot va aprofitar l’acte per fer un balanç «molt positiu» de la feina del cos policial durant les dues legislatures de DA. «Crec que deixaré la Policia com a mínim igual de bé que la vaig deixar», fent referència a l’increment de mitjans humans i materials, a la reforma de la llei del cos i a l’evolució de les estadístiques de delinqüència.



Jordi Moreno, director de la Policia, va celebrar la reducció del nombre de delictes comesos respecte a l’any passat. Moreno va destacar els delictes contra el patrimoni, que són els que han presentat una davallada més pronunciada. Els que són més freqüents són els vinculats amb la violència de gènere, que se’n registren cada setmana, i els relacionats amb la tecnologia. «Ja tenim un protocol en casos de violència de gènere que posem en funcionament des de fa temps, però el nou protocol suposarà millores i permetrà que els policies estiguin més ben formats en la matèria», va subratllar l’inspector en cap.

Actuacions de l’any

D’entre les accions més destacables que han efectuat els agents durant aquest últim any, Moreno va ressaltar l’esforç extra contra el contraban de tabac i les «deu operacions importants» contra la venda d’estupefaents. També va mencionar el desmantellament d’un grup de joves que cometien furts amb força i la detenció de dos homes per robar en diversos xalets.



Alhora, va parlar de l’extradició del finlandès Ilya Janitskin, acusat d’un total de 46 delictes, dels quals els més greus inclouen incitació a l’odi contra una ètnia, calúmnia i blanqueig de diners. També va mencionar el cas que va acabar amb l’expulsió dels acusats a Albània, per un delicte de falsejament de document, i a França, per un delicte d’associació il·lícita i per vulnerar el dret a la propietat intel·lectual.



Els objectius de l’inspector passen per, entre d’altres, tornar a arribar a les zero víctimes mortals en accidents de trànsit i a continuar garantint les patrulles a les sortides de les escoles, locals d’oci nocturn i festes majors per prevenir conductes addictives entre els joves.

Homenatge als agents amb 15, 20 i 30 anys al servei

Amb motiu de la festivitat de la patrona de la Policia, Maria Auxiliadora, el ministre d’Interior, Xavier Espot, i el cap de Govern, Toni Martí, van retre homenatge als agents que compleixen 15, 20 i 30 anys al servei. Els demòcrates també van lliurar les tradicionals insígnies als efectius que s’han jubilat aquest any, projectant fotografies antigues de cadascun dels homenatjats per la seva trajectòria al cos de la Policia i un vídeo que il·lustrava el dia a dia dels integrants del cos.



L’acte d’homenatge es va traslladar de la Plaça del Poble al Centre de Congressos d’Andorra la Vella per evitar la pluja. A l’aire lliure només va tenir lloc la primera part de la celebració, amb la cerimònia d’honor a la bandera i la presentació d’armes. Els efectius van desfilada per la plaça després que sonés l’himne d’Andorra.