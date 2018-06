Martí assegura que ha actuat contra el dèficit de la CASS

El cap de Govern, Toni Martí, va lamentar les crítiques del president de la CEA, Xavier Altimir, que dilluns va denunciar que l’Executiu de DA no hagi impulsat cap mesura per lluitar contra el dèficit de la CASS. Martí, que no va dir quan cal aplicar les mesures proposades pel consell d’administració de la parapública, va assegurar que el Govern de DA ja ha tirat endavant iniciatives per garantir la sostenibilitat de la CASS.



Concretament, va recordar que van ser els primers a augmentar la cotització de la branca general i que van establir l’obligació que l’Executiu s’hagi de fer càrrec dels fons de jubilació si baixen dels 1.000 milions d’euros. Martí va tornar a insistir que l’augment de les cotitzacions s’haurà de fer tard o d’hora, però que primer cal racionalitzar el sistema i «solucionar les disfuncions».

Sobre les propostes del candidat de la branca d’empresaris a les eleccions de la CASS, Martí va destacar que es necessiten mesures «que no penalitzin només un sector». «Les decisions han de ser equilibrades i solidàries entre assalariats i empresaris», va afegir el cap del Govern.

Proposa un debat

Martí enviarà una carta a tots els grups a l’oposició per fer un «debat serè» sobre el futur de la CASS ja que entén que les mesures s’han de consensuar. «Avui enviarem una carta per convidar les forces parlamentàries a fer una reflexió sobre les pensions», va afirmar ahir a la tarda després de l’acte de celebració de la patrona del cos de Policia, Maria Auxiliadora. «Desitjo que no se’n faci una batalla política entre bons i dolents», va subratllar el cap de Govern.

Reacció d’sdp

Des d’SDP, consideren que la proposta d’obrir un debat entre tots els grups parlamentaris és una manera de «guanyar temps», segons va considerar el conseller general d’SDP Víctor Naudi ahir a la tarda, en una roda de premsa. «Vol enviar cartes i fer reflexions, quan un govern seriós va més enllà i governa», va lamentar.



Per la seva banda, el progressista Jaume Bartumeu es va sumar a les crítiques del seu company de partit i va fer referència a la complicitat del candidat de la CEA amb DA. «Aquest problema, que el resolguin entre ells. No cal que ens enviïn una carta per involucrar-nos en aquest xafarranxo», va sentenciar el president de la formació.