Vallnord proposa nous circuits de BTT i ‘paddle surf’ a Tristaina

En el cas de Pal Arinsal, que ja té el bike park obert però a partir del dia 15 ja farà obertura ininterrompuda, obrirà dos nous circuits de BTT i a més està construint un camí per a e-bikes entre la Massana i la Caubella. D’altra banda, el telefèric d’Arinsal obrirà a partir del 30 de juny entre les 9 del matí i les 18.00 hores.

Els responsables de Vallnord van presentar ahir les activitats d’estiu d’Arcalís i de Pal Arinsal. El sector ordinenc inaugurarà la temporada el dia 23 de juny amb l’objectiu de seguir fomentant l’atractiu natural i, alhora, aconseguir que els visitants contractin serveis de l’estació. En aquest sentit, com a novetat destacada, hi haurà la possibilitat de practicar paddle surf i canoa al llac superior de Tristaina. També es podran contractar excursions guiades i s’oferirà un servei de lloguer de bicicletes de BTT elèctriques.

Per Meritxell Prat

