La Purito amb més participants de la seva història escalfa motors

La quarta edició de La Purito Andorra que se celebrarà el pròxim 5 d’agost serà de rècord i ja té 2.228 inscrits de 14 països. La cursa compta amb tres recorreguts: el més dur és el de 145 kilòmetres i 5.200 metres de desnivell acumulat, el segon és de 80 kilòmetres i 3.500 metres de desnivell i el tercer de 28 kilòmetres i 1.700 metres de desnivell.

L’organització disposa de fins a 2.500 places i les inscripcions estan obertes fins al 30 de juny. Així mateix, en la presentació oficial de la prova celebrada ahir a la seu d’Andbank, l’organització va donar a conèixer que volen implicar a les escoles «per afavorir la participació dels nens i nenes del país». «L’esdeveniment s’ha anat fent molt nostre i volem que els de casa vinguin a gaudir-la», informaven.

Fomentar la base

D’aquesta manera, un any més, els nens i nenes d’entre 5 i 12 anys podran participar en la Purito Kids el dia anterior a la marxa en una carrera en circuit tancat al tràfic a Encamp. El guanyador masculí i femení de cada categoria rebrà una bicicleta i se sortejarà una bicicleta Felt valorada en 7.000 euros entre tots els joves participants, fet possible amb la col·laboració d’E. Leclerc Punt de Trobada. Així mateix, hi hauran dos trams cronometrats, el primer al duríssim Coll de la Gallina i l’altre als Cortals d’Encamp. Com a gran reclam, aquest any hi participarà el campió del Tour de França 2008 Carlos Sastre i s’unirà als altres prestigiosos esportistes com Toni Bou, Carlos Checha, Joseba Beloki, Angel Vicioso, Angel Edo, Josep Jufré, José Antonio Hermida, Gerard morales i Sandra Santanyes.

Una altra novetat també serà que els dorsals només es podran recollir el dia previ de la marxa i els participants hauran de vestir el mallot de la prova de manera obligatòria per augmentar-ne la seguretat.

Una prova de gran duresa/ La marxa va néixer fa quatre anys com una de les més dures del continent i s’ha convertit en un referent no només per la seva bellesa sinó per transcórrer en el recorregut de l’etapa reina de La Vuelta de 2015 de gran exigència esportiva.

Segons el president del Sprint Club Andorra, Emili Pérez, «ens preocupava molt la gent que es quedava fora», explicava en referència a la decisió d’ampliar les inscripcions que es va decidir fa uns dies. «Hem estirat més i malauradament es quedarà gens fora, de mica en mica anem pujant, ara estem en 1.500 inscrits a la de 5,2, a la de 3,5 en tenim 621 i a la d’1,7 en tenim 75 inscrits. Esperem no deixar ningú fora i anar augmentar els inscrits amb els anys», afegia. En aquest sentit, hi participaran també 140 dones, a més de 176 andorrans. «Serà un cap de setmana de ciclisme dur», afirmava. «La prova ofereix unes imatges espectaculars, unes imatges brutals», recordava. Així mateix va voler destacar el paper dels voluntaris:

«Sense ells no podríem avançar». Una altra novetat és que els participants rebran un trofeu de fusta amb un disseny molt especial que els reconeixerà com a finalistes de la prova

Per altra banda, aquest any Sant Julià de Lòria acollirà el dissabte i el diumenge de la prova una fira de la bicicleta al Centre Cultural i de Congressos Lauredià de les 10.00 hores a les 14.00 i de les 16.00 a les 20.00.

Per la seva part, Purito Rodríguez va destacar «la il·lusió» de poder fer la marxa acompanyat de Sastre i dels seus amics. «Li volia donar la possibilitat de conèixer les carreteres d’Andorra». Pel que fa a la decisió de fer del mallot obligatori, dissenyat per Sportful, va considerar que serà «molt maco» i que «servirà de cara a la seguretat». «Hem fet un disseny visible que es podrà aprofitar al llarg de l’any i n’hem creat també un altre de fluor, que serà el de la informació, que vestiran alguns corredors que ajudaran a la resta de participants i també podran fer de policia si algú no respecta les normes de trànsit», explicava. «La foto amb el mallot de la marxa serà genial, en tinc moltes ganes», assenyalava.

La fidelitat té premi

«L’any que ve serà la cinquena edició i volem fer una cosa especial, hi ha molts corredors que repeteixen cada any i tindrem un regal per ells», donava a conèixer també. Així mateix, va revelar que al Coll de la Gallina hi haurà un avituallament especial on s’oferirà un purito de xocolata a tots els participants. «A la Gallina serà un premi afegit», afegia. «Espero que aquest any ens respecti el temps i que tinguem un bon dia», desitjava.

Per la seva part, el sotsdirector general d’Andbank, Josep Maria Cabanes va destacar que «presenten un esdeveniment que ja és tradicional al nostre país, amb rècord d’assistència i que més de 50 ciclistes viuen al nostre país. Estem assolint un èxit absolut en el món de la bicicleta i volia felicitar al Govern i els comuns per convertir el país com un referent en tradició ciclista». «Molta gent espera a principis d’agost per complir aquest somni», concloïa. D’aquesta manera, els dies 4 i 5 d’agost, Andorra es torna a convertir en capital del ciclisme gràcies a la iniciativa del Purito que ara compleix quatre anys.