L’agressor de Ramírez reconeix que va «perdre els papers»

L’acusat de la brutal agressió a l’atleta andorrà Iván Ramírez, Iván Krasimirov, va reconèixer ahir a la primera jornada del judici del cas que «va perdre els papers quan vaig veure que Ramírez agafava per la cintura a la meva xicota i s’arrimava a ella amb intenció de besar-la. Vaig cridar-li que la deixés anar, el vaig empènyer, ell em va empènyer i li vaig clavar tres o quatre cops de puny, va caure a terra, vaig escoltar un fort soroll i em vaig espantar».

Així mateix, l’acusat va declarar que no «vaig veure que tingués ferides greus, encara que sí un ull inflat i un poc de sang que li començava a sortir pel nas». En aquest sentit, va explicar també que «van fer que es netegés la cara i que es canviés la jaqueta que s’havia tacat». També va explicar que van deixar la víctima al seu cotxe amb els llums posats i que va ser el mateix Ramírez «qui es va negar a què el portéssim al metge».

Ahir, la víctima no va poder assistir a declarar al judici per les lesions que encara pateix, que no li permeten mantenir una conversa complexa. En aquest sentit, va ser la seva mare, que s’encarrega d’assistir al seu fill des de la pallissa, qui va parlar davant del tribunal: «El meu fill està de tot menys mort. Si no es llevés cada dia, es quedaria al llit dormint. Només té gana, aquesta és la seva obsessió però no és capaç de dir-me que anem al supermercat».

Així mateix, la dona va reclamar als acusats que no ajudessin al seu fill i que no demanessin ajuda. Per aquest fet, «tardar va fer que s’agreugessin les seves lesions cerebrals». Les dues hores i mitja que van tardar en trobar-lo va provocar greus conseqüències. Va ser en aquell moment quan un veí el va trobar i va alertar a la Policia Local d’Ejea de los Caballeros, localitat on es va produir la brutal agressió.

Aquests fets es van produir després del missatge de Facebook que Iván Ramírez va enviar a la Carla, la seva cosina segona l’endemà de conèixer-la. La noia va parlar al judici i va explicar que la primera conversa es va centrar en «lo guapa que era» i «la pensa que li suposava a Ramírez el fet de ser cosins». Ella li va dir que «li semblava estranya la conversa i que tenia una parella a qui estimava molt». Així mateix va explicar que «li va dir a la seva parella que li estava tirant la canya» i «des de llavors el meu xicot es va fer passar per la noia per seguir-li el joc». La jove també va explicar ahir plorant que «mai hauria pensat que una persona major volgués mantenir relacions amb mi» i «que no entenia que una persona tan gran pogués anar allà per això».

«Interpreto que un home de 40 anys li enviï això a una primera menor està fora de lloc. Volíem posar-lo en evidència per demostrar-li a la família les proposicions que li estava fent i el que pretenia», va explicar l’acusat. Així mateix va explicar que la seva xicota «estava molt espantada però no vam pensar a bloquejar-lo, dir-ho als seus pares o denunciar-ho a la policia». L’acusat també va explicar que Ramírez «va enviar-li fotos despullat i vídeos masturbant-se» però que «la intenció era que la família ho veiés». Igualment, l’acusat i la jove van reconèixer que «li havíem dit que tenia 18 anys». Finalment, quan els missatges van pujar de to, l’acusat va citar a Ramírez «per mantenir relacions». Després es va produir l’agressió.

Així mateix, el cosí de l’acusat, Aleks T., que també se’l jutja per omissió de socors, va explicar la mateixa versió que Krasimirov. El pare de la Carla, Carlos C. va explicar també que «després de la baralla va denunciar els fets per l’assetjament que sofria la seva filla». En aquest sentit, li van dir «que no es podia fer res perquè els fets no s’havien consumat». Així mateix va mantenir la versió de l’acusat i que Ramírez li havia dit «oblideu-vos d’això i jo també ho faré», després d’ajudar-lo a canviar-se de roba i de deixar-lo al cotxe

Per la seva banda, el veí que el va trobar va explicar que «tenia el cap baix i movia les mans». «Li vaig demanar si estava bé i em va fer el gest d’ok, però no parlava i estava semiinconscient»