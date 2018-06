En marxa la Casamanya Extrem Vertical Race

Així, la cursa tindrà tres itineraris: Circuit Extrem, Circuit Clàssic i Mini Extrem. L’ECOA destaca que la cursa «ha millorat significativament la participació en cada edició». Un altre any, comptarà amb Laura Orgué i Ferran Teixidó.

L’Esquí Club Ordino Arcalís (ECOA) va posar en marxa ahir una nova edició del Casamanya Extrem Vertical Race Trofeu Crèdit Andorrà. La cursa, que tindrà lloc el proper dia 16 de juny, ofereix tres recorreguts perquè totes les categories hi puguin participar. El circuit Extrem posarà a prova als corredors que pujaran al cim per la pala del Casamanya, «seguint un itinerari poc habitual i alhora excepcional».

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació