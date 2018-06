El PS demana per la situació financera de les federacions

El conseller general del Partit Socialdemòcrata Pere López vol saber si Govern fa el control financer per garantir un bon ús de les subvencions que s’atorguen a les federacions i altres entitats esportives. Per això, va presentar una demanda d’informació amb la qual vol accedir als protocols que s’empren per fer aquest seguiment, dades que, al seu entendre, poden ser importants de cara al treball que s’ha de fer amb el projecte de llei de l’esport, ja en mans de la comissió legislativa que l’ha d’abordat.

El conseller general també va voler saber si en els darrers anys s’ha produït algun bloqueig en la transferència dels ajuts per incompliment dels requeriments legals.

López va argumentar la presentació de la demanda d’informació tot recordant que «està a tràmit parlamentari la nova llei de l’esport».