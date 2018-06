L'Audiència arxiva la causa contra vuit mestres de la Seu

L'Audiència de Lleida ha acordat el sobreseïment lliure de la causa penal contra els vuit professors de la Seu d'Urgell que van ser acusats d'un delicte d'incitació a l'odi pel tractament que van fer a classe dels fets de l'1-O. La interlocutòria del tribunal provincial conclou que els fets denunciats no són constitutius del delicte que s'imputava als docents. El passat mes de febrer, el titular del jutjat d'instrucció número 1 de la Seu d'Urgell va arxivar provisionalment la causa penal contra sis dels vuit mestres i va mantenir obertes les diligències a dues professores de Primària del col·legi Mossèn Albert Vives de la capital alturgellenca, a qui ara també se'ls ha arxivat el cas. La investigació va continuar, el passat 11 d'abril, amb la realització de les proves pericials a dos dels cinc nens que presumptament es van veure afectats pels comentaris dels docents.

Segons l'Audiència de Lleida, els comentaris "desafortunats" que es poguessin fer després de l'1-O o el fet que, fins i tot, s'arribés a produir "algun incident aïllat" no es poden considerar constitutius d'un delicte d'odi. Concretament, conclou que: "no tenen a veure amb una promoció directa o indirecta a l'odi, incitada des del centre o els seus docents". En aquest sentit, considera que cal valorar el context en què suposadament es van produir i detalla que cal tenir en compte que un dia abans es van registrar "greus incidents" sense que aquests "poguessin ser aliens als menors".La interlocutòria també referència a les investigacions dutes a terme pel departament d'Ensenyament arran dels fets, de les quals explica que van determinar que la convivència a les aules era normal. A més, també afirma que alguns pares dels menors que presumptament es van veure afectats pels comentaris que van denunciar van declarar que els seus fills "no tenien cap problema amb els seus companys, ni amb els professors" i que anaven als seus centres amb total normalitat. Finalment, també detalla que l'informe que recull els resultats de les proves pericials que es van practicar el passat 11 d'abril a dos menors "no diu el contrari".La sala conclou, per tant, que no s'ha produït cap delicte d'odi ja que aquest "requereix que existeixi un grup discriminat o amenaçat" i que, en tot cas, caldria contextualitzar els fets com una "extralimitació" en el dret de la llibertat d'expressió. Per aquest motiu, ha acordat el sobreseïment lliure per als vuit professors acusats, els quals, en la seva declaració, van negar els fets. El passat mes de febrer, el titular del jutjat d'instrucció número 1 de la Seu d'Urgell va arxivar provisionalment la causa penal contra sis dels vuit mestres i va mantenir obertes les diligències a dues professores de Primària del col·legi Mossèn Albert Vives de la capital alturgellenca.Les investigacions es van iniciar arran de les denúncies presentades per alguns pares d'alumnes de l'escola Albert Vives de la Seu d'Urgell, els quals van dir que els seus fills havien escoltat a classe que "la Guàrdia Civil és dolenta" o que "els Mossos d'Esquadra defensaven a la gent". La direcció general de la Guàrdia Civil va decidir comprovar si aquests fets s'havien produït en altres centres educatius de la capital alturgellenca, com La Salle o el Pau Claris. Segons fonts fiscals, la decisió de l'Audiència es pot recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, extrem que de moment la Fiscalia de Lleida està valorant.