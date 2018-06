La capital recorrerà contra l’aute sobre el GAdA

La junta de govern del Comú d’Andorra la Vella va decidir que recorrerà contra l’aute de la Batllia que fixa que la corporació no va executar correctament la sentència sobre el GAdA (el complement salarial de la gestió de l’acompliment). Segons es va manifestar des de la corporació, la decisió s’argumenta amb les raons que ja va donar la setmana passada la cònsol major, Conxita Marsol, quan va dir que de manera habitual el comú és partidari d’anar fins a l’última instància. En aquell moment ja va reconèixer que malgrat que l’aute «el trobem força fonamentat i entenem que és correcte», tenint en compte que s’estan gestionant diners públics es prefereix esgotar totes les vies «perquè ningú pugui dir que potser els tribunals haurien pogut dir una altra cosa».

Des del comú es va indicar, també, que després de prendre la decisió es va comunicar al Sitca (el sindicat de treballadors comunal) perquè n’estiguessin al corrent, si bé això no fa canviar el calendari de reunions previst.



De fet, per part del sindicat no es va voler entrar en valoracions sobre la decisió de la majoria, assegurant que avui hi ha prevista una nova trobada amb l’equip de govern i que serà allà on s’analitzarà més a fons la qüestió.



Complir amb la sentència que la Batllia considera que es va executar malament comportaria revisar a l’alça els salaris d’entre 150 i 177 treballadors a qui es va aplicar una rebaixa del 10% del GAdA 2008-2009. Després que el Sitca portés el cas als tribunals, aquests van determinar que la mesura no era correcta perquè la correcció havia de ser individualitzada.