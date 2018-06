Els sindicats demanen rectificació i no autocrítica

Els sindicats de l’administració pública celebren que el Govern hagi admès que la reforma que va retallar els complements de jubilació dels funcionaris «s’hauria pogut fer millor», però reivindiquen que l’autocrítica es tradueixi en una rectificació. El mea culpa que va entonar dimarts el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, i que va subscriure el cap de Govern, Toni Martí, produeix «vergonya aliena» al portaveu de l’USdA, Gabriel Ubach, que va comparar-ho amb el «me he equivocado, no volverá a ocurrir», del rey español Juan Carlos.



«Dir que potser s’han equivocat després d’anys discutint-ho, és molt penós, perquè està fora de lloc», va destacar el sindicalista, mencionant que les declaracions dels demòcrates hagin tingut lloc sis mesos abans d’unes possibles eleccions. Ubach va agrair que hagin «reconegut els seus errors», però va afegir que quan algú s’equivoca, «el més elegant és rectificar». «Si hi ha un error, que ho modifiquin. Ens asseiem, parlem del tema i mirem de solucionar-ho», va suggerir Lluís Anguita, president del Sindicat de Personal Adscrit a l’Administració General (Sipaag). Anguita exigeix una modificació que doni coherència a les paraules d’Espot i Martí, que tot i que van aclarir que les mesures eren «necessàries», van confessar que alguns elements de la reforma «potser eren prescindibles» i que la comunicació s’hauria d’haver fet d’una altra manera.



Ubach té poques esperances que es reobri la polèmica i que s’encenti un procés de diàleg amb l’Executiu. D’una banda, perquè ja fa quatre anys que es va aprovar la reforma i, de l’altra, per l’experiència posterior amb Eva Descarrega negociant sobre la llei de la funció pública.



Salvador Prieto, representant de l’organització sindical de la Policia, va coincidir amb la postura d’Ubach i va recordar que l’actitud de Descarrega és la mateixa que va tenir el ministre de Finances, Jordi Cinca, quan va fer d’interlocutor del Govern durant el debat sobre les jubilacions dels treballadors públics.



«Cinca no va acceptar ni una de les propostes que vam presentar des de la Policia, però el Govern ho va tirar endavant per les pressions que va rebre de dins i de fora», va assegurar Prieto, que també va criticar que Martí faltés «a la seva paraula». «Abans de les primeres eleccions, va venir al despatx de la Policia i davant de 70 efectius va prometre que les jubilacions no es tocarien», va recordar el sindicalista.

La policia, la més damnificada

Del discurs d’Espot –pronunciat en el marc de la celebració de la patrona de la Policia, Maria Auxiliadora–, Prieto també va extreure una conclusió que confirma el que sempre havien dit, que el gran damnificat pel canvi legal havia estat el cos policial. «Érem l’únic col·lectiu que estàvem pagant la nostra pròpia mútua, contribuíem obligatòriament amb un percentatge del nostre sou des del 2004», va explicar Prieto.



El sindicat de duaners va preferir no fer valoracions sobre les declaracions del ministre i a aquest periòdic li va ser impossible contactar amb els sindicats de l’ensenyament públic i dels cos de Bombers.