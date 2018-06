Cs menteix sobre una agressió a la Seu

La presidenta del Grup Municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías, ha assegurat en una piulada que a la Seu d'Urgell s'ha destrossat un cotxe d'un agent de la Guàrdia Civil. Per demostrar-ho, ha compartit unes imatges del vehicle (amb un vidre trencat i un llaç groc), el que ha permès a l'alcalde de la Seu i exdiputat al Parlament, Albert Batalla, desmentir els fets, informa Elnacional.cat.

Batalla ha replicat a la dirigent de Ciutadans enumerant una sèrie d'arguments. Primerament, l'alcalde li ha exposat que condemna els fets però li ha afirmat que "no és la Seu d'Urgell". Com la denúncia de Mejías va acompanyada de dues fotografies, es pot veure perfectament que s'han pres en un pàrquing subterrani; a la Seu d'Urgell no hi ha cap pàrquing com aquest.



La imatge que mostra el vehicle amb un vidre destrossat també ensenya un cartell que indica les dues sortides que té el pàrquing: carrer Lluís Roca i Carrer Príncep de Viana, cap de les dues hi ha a la Seu. En realitat, es tracta del pàrquing de l'estació del TGV a Lleida.