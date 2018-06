Ferran Pol, nou porter del Tic Tapa Sant Julià

El Tic Tapa Sant Julià va fer oficial el fitxatge de Ferran Pol, exporter de l’FC Andorra. L’andorrà estava molt a prop de l’Inter Club d’Escaldes però finalment ha apostat per poder jugar a l’Europa League i d’aquí poc ja debutarà contra el Gzira United de Malta.

El contracte és per un any. «La proposta del Sant Julià ha estat més atractiva i no havia arribat a un acord amb l’Inter», destacava. «Aniré any a any perquè es poden donar moltes circumstàncies», afegia.

En aquest sentit, Pol considera que el futbol andorrà «ha crescut» i està «il·lusionat amb l’Europa League» i amb ganes «d’encetar una nova temporada plena d’il·lusió».

Així mateix, va donar a conèixer que «estan preparant la fase» i que dimarts, «l’equip va treballar forçar bé».

«Volem donar la sorpresa i passar de fase, seria increïble», manifestava. Per altra banda, va reconèixer que la prioritat és la selecció: «volem fer alguna cosa important a la Nations League, Andorra avui en dia ha crescut molt com a institució i com país i esperem competir a cada partit i posar les coses difícils». «Volem donar una alegria a l’afició, ja no som l’antifutbol, estem fent les coses bé», assenyalava.