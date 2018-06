Set milions per a les obres de l’escola de Santa Coloma

Els treballs d’ampliació de l’Escola Andorrana de Santa Coloma costaran més de set milions d’euros i representaran l’adjudicació «més significativa d’aquest any», en paraules del ministre Portaveu, Jordi Cinca, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres en el qual es va aprovar l’acció. «Es tracta d’una obra d’envergadura per dotar el centre escolar amb més de 1500 metres quadrats de superfície total útil», que acolliran, entre d’altres, «18 noves aules». Cinca també va detallar que es construiran «800 metres quadrats per a patis. És previst que els treballs tinguin una durada de 28 mesos i que, per tant, no estiguin enllestits «fins al 2020», va assenyalar el ministre. Per aquest motiu, part de la complexitat de les obres recau en la compaginació de l’activitat escolar.

Més alumnes

A banda de l’ampliació que s’ha fet tenint en compte la previsió de l’augment de l’alumnat en els propers anys, segons va explicar Cinca, també s’ha aprofitat per renovar l’escola que «ja té 20 anys i necessitava una intervenció profunda». L’adjudicació mitjançant concurs públic nacional ha recaigut en la UTE Copsa-Locubsa.



Completada l’estructura nacional d’edificis educatius, la política del Govern se centra ara en la rehabilitació i modernització dels centres.