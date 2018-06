La selecció d'hoquei disputa el Campionat d’Espanya

Segons Roger Corral, seleccionador nacional, «no sabem què ens podem trobar, però dependrà de la fornada de jugadors, és una incògnita». «La idea és intentar competir al màxim, tornem a tenir una selecció amb jugadors formats que competeixen al màxim nivell i amb jugadors més joves que volem que aprenguin i competeixin al màxim nivell», explicava. «La idea és guanyar el primer partit, la resta ja veurem com avança», afegia.

La selecció andorrana d'hoquei juga avui el primer partit del Campionat d’Espanya de seleccions masculí contra el País Basc. Ahir els del Principat van fer la prova de la pista per adaptar-se i conèixer el Poliesportiu de Monte Alto de La Corunya. A les 11.30 hores es durà a terme el primer duel.

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació