Van ser «dos o tres cops de puny» extremadament brutals

Els metges forenses han confirmat avui durant la segona jornada del judici per la brutal pallissa que Iván Krasimirov va propinar a l’atleta andorrà Iván Ramírez que efectivament «només van ser dos o tres cops de punys, però tan brutals que li van causar tres fractures: una a la zona temporal esquerra del crani, una nasal i una altra occipital, produïda en caure a terra pels cops anteriors». D’aquesta manera, han explicat que li van produir un «edema encefàlic que va derivar en danys neuràlgics severs i lesions irreversibles». En aquest sentit, no es va utilitzar cap objecte.

A més, han remarcat que Ramírez «està totalment incapacitat per una vida normal» i que necessitarà «almenys la supervisió d’una persona de per vida» i «no podrà treballar» perquè pateix «un dany neuropsicològic amb afectacions severes a les seves funcions cerebrals» que li produeixen «desorientació, alteració del llenguatge amb un discurs poc coherent, fatiga mental, alteració de memòria i disfunció executiva greu».

Així, el judici ha quedat vist per a sentència i l’acusat s’enfronta a un delicte de lesions agreujades amb l’agreujant de la traïdoria. No obstant això, no serà condemnat per temptativa d’homicidi com havia demanat l’acusació particular. El fiscal i l’acusació particular demanen dotze anys de presó per aquest delicte.

Mercedes Lasierra, que exerceix l’acusació particular,ha explicat també que «no és no i sí és sí, i ella havia consentit estar amb Iván Ramírez» i que va ser una «traïdoria traïdora, ell pensava que anava allà a una altra cosa i ells estaven esperant amagats». Per la seva banda, la defensa exercida per José Cabrejas ha assenyalat que el seu client «no va actuar amb dol i va causar les lesions per imprudència». «Van ser dos o tres cops de puny, no va ser la gran pallissa de la bèstia búlgara com se l’ha anomenat i ell no pretenia ni s’imaginava que s’anaven a produir aquests danys». També ha destacat que hi ha «atenuants de confessió, arravatament, reparació del dany i dilacions indegudes».

Traïdoria o imprudència

D’aquesta manera, l’audiència haurà de decidir si va ser traïdoria o imprudència i haurà de decidir si deixa en llibertat provisional a l’acusat.

En aquest sentit, la defensa demana l’absolució o en tot cas, dos anys de presó que l’acusat ja ha complert. També ha recordat que l’acusat «va admetre els fets des del principi i que es va oferir per ajudar a Ramírez, fet que va rebutjar» i que l’acusat diposita 500 euros cada mes al jutjat per reparar el dany. També ha recordat que a Aleks T., acusat per omissió de socors, li embarguen cada mes 200 euros mensual per reparar del dany.