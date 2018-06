Els executius de Grandvalira dissenyen els nous models de gestió

Els directors executius de Grandvalira (David Hidalgo per part d’Ensisa, Alfonso Torreño per Nevasa i Veronica Canals per Saetde) són les tres persones que porten el pes del disseny del nou model de gestió que s’haurà d’implantar un cop es concreti la fi de Grandvalira. Alhora també són ells els que hauran de concretar les diferents opcions que s’oferirà al personal. Segons van detallar ja estan treballant en les diferents possibilitats que es presentaran als socis perquè siguin aquests darrers els que decideixin en última instància.



«Nosaltres farem una sèrie de recomanacions i després són els socis els que manen», va afirmar Torreño, que va afegir que la seva feina és «dona tota la informació del que pot passar amb o sense la marca i amb un model de gestió com el de Nevasa o sense». Segons el director general de Grandvalira-Nevasa «hi ha moltes alternatives i totes poden ser bones. No vol dir que Nevasa sigui el millor. Ens ha ajudat a créixer i l’objectiu és continuar creixent».

Sense data oficial

De dates per concretar els canvis, malgrat les veus que reclamen concreció especialment els operadors turístics, no se’n van donar. Amb tot, Hidalgo va admetre que «la incertesa no és mai bona», al mateix temps que afegia que «no tot està a les nostres mans». De la seva banda, Torreño va deixar clar que «l’equip humà és un dels temes que més preocupa i es tindrà la màxima cura». En aquest sentit va llançar un missatge de tranquil·litat, tant per al personal com per als mercats. «Intentarem trobar la millor solució possible tenint en compte que tenim un model d’èxit que cal que continuï sigui quin sigui el model de gestió», va expressar, alhora que va remarcar que la propera temporada «tot seguirà igual» i que serà llavors quan començaran les reunions amb els operadors turístics per explicar-los com serà el futur.



Canals també va assegurar que «en cap moment parem la maquinària» i que les dues parts segueixen desenvolupant el pla d’inversió previst. «No estem a l’UCI, ni en coma i anem avançant. El ritme no el posem però la melodia l’anem tocant», va sentenciar.



D’altra banda i sobre la proposta de forfet de país que va llançar el soci majoritari de Saetde, Joan Viladomat, Torreño va recordar que ja existeix el forfet d’Ski Andorra que «funciona» si bé va admetre que des de les estacions no s’ha promocionat massa. Segons David Hidalgo, que va apuntar que «la tendència global és consolidar ofertes conjuntes amb models de gestió diferents», les investigacions de mercat per esbrinar exactament què és el que volen els clients seran la clau per decidir. «De maneres de fer n’hi ha moltes. L’important és preguntar què vol el client».

El Funicamp no obrirà i els Cortals no tindran activitats

Les activitats d’estiu a la zona dels Cortals d’Encamp, com les visites als Orris, no es podran fer aquest estiu. Segons va explicar ahir Verònica Canals durant la presentació de les activitats d’estiu de Grandvalira, aquesta temporada el Funicamp romandrà tancat per fer-hi tasques de manteniment i per tant, la zona s’ha quedat sense oferta turística. En contrapartida hi haurà un bus cada hora que anirà fins a la zona de les Pardines on segons es va avançar des del comú es podrà optar a un servei de bicicletes elèctriques que s’implantarà conjuntament amb el Comú d’Escaldes per dinamitzar la zona d’Engolasters. També es reforçarà l’oferta cultural al poble. Pel que fa al sector canillenc, una de les novetats més destacades serà el ‘big airbag’, una plataforma inflable per saltar-hi al buit des de diverses alçades. La temporada d’estiu de Grandavalira començarà el dia 23 si bé el golf de Soldeu no obrirà fins al 7 de juliol perquè encara hi ha neu.