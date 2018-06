Dinou restaurants participen en la nova edició de l’Andorra de tapes

Dinou restaurants, dos més que l’any passat, conformen la ruta de l’Andorra de tapes 2018, al Centre Històric de la capital. Del total d’establiments n’hi ha vuit que són nous. El director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, va recordar que la segona edició de l’any passat va anar molt bé i va apuntar que el repte és «buscar èpoques on hem de ser atractius per a tothom», per tal de portar turisme al país. Enguany, l’Andorra de tapes se celebrarà del 14 de juny a l’1 de juliol i coincideix amb esdeveniments com l’Spartan Race, el Jambo Street Music o les rebaixes d’estiu, que comencen el 22 de juny. A l’Andorra de tapes, Andorra Turisme compta amb Estrella Damm com a partner, que acompanyarà cadascuna de les degustacions amb un quinto o una canya, tot al preu de 2,50 euros. Budzaku es va mostrar convençut que «la cuina autòctona ens posiciona». Per això no va tancar la porta, de cara al futur, a ampliar una mica més la zona, però sense sortir de la capital.