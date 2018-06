Moral admet que «va fer seva» la proposta de Samper del 2014

El pensionista Josep Moral, un dels candidats a les eleccions del consell d’administració de la CASS, va negar que hagués plagiat la professió de fe que va presentar quatre anys enrere l’actual representant dels jubilats a la parapública, Lluís Samper. Tot i així, la proposta de la candidatura que Moral comparteix amb Josefa Sánchez copia la de Samper paràgraf per paràgraf i pràcticament al peu de la lletra, amb petites modificacions i alguns matisos. El candidat dels jubilats va acabar admetent a aquest rotatiu que «quan vaig llegir la seva, em va semblar molt correcta i vàlida i per això vaig decidir assumir-la com a meva».

Samper va explicar que Moral no s’ha posat mai en contacte amb ell i que considera que el candidat «ha copiat literalment la seva professió de fe, inclús punts i comes», amb l’agreujant que incorpora propostes que ja s’han assolit, com la llei de les finances de la seguretat social, va exemplificar l’actual representant. «Això demostra que no està al corrent de l’actualitat de la CASS», va retreure-li Samper tot reconeixent que en un primer moment es va enfadar molt. Moral va lamentar que el seu company hagués reaccionat d’aquesta manera i va insistir que no va fer-ho de mala fe i que n’era plenament conscient. «Jo sabia que la llegiria i creia que es posaria content per haver-lo agafat com a referent, però accepto que vaig ser una mica còmode», va manifestar Moral.

Picabaralla

L’actual representant dels pensionistes va assegurar a EL PERIÒDIC que «no s’enfrontarà a Moral» però va voler deixar ben clar que «el candidat ha ferit la seva dignitat». De tota manera, el jubilat que opta al seient del consell de la parapública considera que Samper «es vol carregar la meva candidatura». Moral va comentar que va creuar-se amb ell fa uns dies i que no el va ni saludar. «El vaig veure distanciat, però si m’hagués parlat li hagués explicat tot això sense problemes», va apuntar.

Futures conseqüències

Moral ja es veu guanyador i dins del consell d’administració de la CASS perquè, segons va apuntar, «la meva candidatura està tenint molt bona rebuda i la gent m’està animant molt». Entre d’altres propostes, per fer sostenible el fons de reserva de les pensions, la seva candidatura defensa allargar l’edat de jubilació fins als 67 anys i augmentar les cotitzacions tot i que de forma raonable. De tota manera, Moral va assegurar que «si la direcció de la parapública veu malament el que he fet i em fa fora, ho entendré i assumiré».

De fet, Samper no descarta recórrer a la justícia, però encara s’ho està pensant perquè l’acció legal s’allargaria més enllà de les eleccions, previstes per al proper dimecres 20 de juny, «i tampoc està assegurada la seva eficàcia», va justificar el representant dels pensionistes. Tot i així, va recordar que s’ha copiat la seva professió de fe i que, per tant, ell es troba emparat per la llei d’autoria.