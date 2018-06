Pensar en el medi ambient

Un embolcall reutilitzable per als entrepans, l’ús de productes sostenibles en una perruqueria i l’ambientalització de les curses d’esquí de muntanya. Aquestes van ser les tres propostes que es van emportar el premi de 1.000 euros en la tretzena edició del concurs d’iniciatives ambientals, organitzat conjuntament entre el Centre Andorra Sostenible, el Govern i el Comú d’Escaldes-Engordany.

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va destacar que el certamen d’enguany ha estat «un dels més innovadors» perquè s’ha passat de projectes molt centrats en la gestió de residus i el reciclatge a iniciatives amb una visió més àmplia d’una gestió global sostenible, integrant principis com la prevenció, la reducció i la reutilització. De fet, les cinc propostes presentades –totes elles guardonades– anaven en aquesta línia. L’embolcall reutilitzable per als entrepans de les ciutadanes Mar Garcia i Marissa McDonald aposta per la prevenció de residus. La perruqueria Anna Doguez respecta el medi ambient amb la proposta de fer un ús més sostenible dels productes que utilitza a l’establiment. I la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) contribueix a la millora ambiental dels esdeveniments esportius i a la gestió de residus amb el projecte d’ambientalització de les curses d’esquí de muntanya.

Treballar en la divulgació

El concurs també va reconèixer amb un premi especial per valor de 1.000 euros dues propostes més. La iniciativa de l’Associació de Mares i Pares del col·legi Sant Ermengol de reduir els embolcalls de l’esmorzar d’un sol ús, que es va emportar l’accèssit Escola Verda. I la del col·lectiu Andorra Salvatge d’utilitzar les xarxes socials per a la divulgació del patrimoni natural del país, que va merèixer el guardó Biodiversitat introduït amb motiu dels 25 anys d’entrada en vigor del Conveni sobre diversitat biològica.

La difusió del patrimoni natural a través de les xarxes socials s’emporta un accèssit

La ministra Calvó va valorar satisfactòriament les novetats i va donar el concurs per consolidat. A més, va destacar el fet que «aquests guardons siguin ajuts per a projectes reals, que ja s’han dut a terme». Per la seva banda, el coordinador del Centre Andorra Sostenible, Javi Gómez, va apuntar que els canvis introduïts en el certamen –una categoria única de participació, la presentació en diferents formats i la modificació de les dates– han afavorit la participació de col·lectius, empreses i entitats, categories que anys enrere tenien menys acceptació. Per contra, el canvi de calendari ha fet que la participació de les escoles hagi estat una mica més fluixa. De tota manera, Gómez va ressaltar que s’han presentat «cinc molt bones propostes i molt diversificades», tot i que les de prevenció de residus han pres força els darrers anys.