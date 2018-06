95 persones reben ajudes per pobresa energètica

La campanya contra la pobresa energètica de l’hivern passat va beneficiar a 95 persones de 50 famílies diferents. Així hoha confirmat el ministre portaveu, Jordi Cinca, aquesta tarda en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. L’objectiu era garantir a aquelles famílies amb risc de patir una situació de precarietat energètica els recursos adients per fer front a la situació de necessitat. «És un període en el qual la climatologia és dura i cal assegurar un nivell de confort adient a tothom», ha dit el ministre.



La campanya va tenir una durada de 181 dies, des de l’1 de novembre de 2017 al 30 d’abril passat, el que la va fer especialment significativa per «l’hivern dur» viscut enguany. Les valoracions es van dur a terme des del Servei d’Atenció Immediata, de l’Àrea d’Atenció a les Persones i Famílies del Ministeri d’Afers Socials, juntament amb les treballadores socials d’atenció primària ubicades a les diferents parròquies. Posteriorment, elles es van coordinar per fer un estudi previ i un diagnòstic dels usuaris que són objecte d’un seguiment social o que poden ser susceptibles de trobar-se en risc de precarietat energètica. A més, també es van realitzar altres coordinacions amb diferents àrees del Departament d’Afers Socials per fer igualment un estudi de les famílies que atenen habitualment, i en cas de considera-ho necessari, incloure-les a la campanya. Per altra banda, es van efectuar controls de seguiment, ja sigui als domicili, per via telefònica o mitjançant entrevistes. «Es van prioritzar les famílies en les quals hi havia gent gran, persones amb discapacitats o menors», ha dit Cinca.

Tipus i col·lectius

Les actuacions es van adreçar, bàsicament, a famílies unipersonals (22) i monoparentals (18). També es van atendre famílies extenses (3), famílies nuclears (3) i parelles (3). D’aquestes 95 persones ateses, la majoria eren adultes (43) i menors d’edat (35), però, com va dir el ministre, també hi havia gent gran (9) i persones amb algun tipus de discapacitat (8, una d’elles menor d’edat).



Per parròquies, la meitat de les famílies (25) eren d’Andorra la Vella, seguides d’Escaldes-Engordany (13), Encamp (4), Sant Julià de Lòria (4), La Massana (3) i Ordino (1).



Actuacions

La tipologia de les actuacions concretes es van basar en l’ús adequat del sistema de calefacció per gas, gasoil o elèctric amb relació a les temperatures existents, per tal d’evitar que les famílies prioritzessin l’estalvi davant la precarietat; es va cobrir el compromís d’ajut econòmic en cas de no poder fer front a la despesa generada; es van realitzar visites als domicilis particulars; es va facilitar la compra de radiadors i lots de llenya i es va contactar amb les diferents companyies subministradores d’electricitat per evitar qualsevol tall de subministrament.



El cost total de la campanya va ser de 15.236,71 euros, dels quals 835,63 es van destinar a la compra d’electrodomèstics, llenya, altes de comptadors i butlletins elèctrics. La temporada 2016-2017, la campanya va costar 6.571,33 euros, però Cinca ha recalcat que ambdues «no es poden comparar», perquè l’any passat va ser una acció puntual que es va dur a terme durant 16 dies, en comptes de tot l’hivern com enguany. «En els dies on les temperatures van ser realment dures es va posar en relleu que hi havia 56 famílies que patien precarietat energètica», i va ser llavors quan es va posar en marxa la campanya, ha explicat el ministre. A partir d’ara, «la qüestió es mantindrà els hiverns vinents», ha asseguretat.