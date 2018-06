Cultura es podria traslladar al Rosaleda a finals de 2019

El trasllat de les dependències de Cultura a Encamp i la construcció tot just davant del futur Museu de l’Automòbil contribuiran a revitalitzar la parròquia i a generar un centre neuràlgic. Donades les característiques monumentals de l’Antic Hotel Rosaleda, el nou museu automobilistic tindrà restringida l’altura a tres plantes.

El Govern va destacar que la rehabilitació d’aquest edifici emblemàtic és un projecte destacat que s’emmarca en la política de l’Executiu per conservar i donar ús als edificis del seu patrimoni.

L’import de les feines a realitzar ascendeix fins a més de dos milions d’euros i les converteix en una de les adjudicacions de més import previstes pel Govern durant el 2018. Els treballs de la segona fase adjudicada ahir inclouen la realització de diverses instal·lacions: elèctriques, de climatització, contra incendis i d’il·luminació. També s’hi faran els acabats de les parets, sostres i paviments interiors, així com de fusteria i pintura. La licitació, mitjançant concurs públic nacional, va recaure en la UTE Cosntruccions Modernes i Construccions Antelo.

L’edifici de l’antic Hotel Rosaleda, situat a Encamp, que ha d’acollir diverses dependències de Cultura, a més del Ministeri, com ara el Departament de Patrimoni i el Servei de Política Lingüística, «ja es podrà utilitzar» després de la segona fase d’obres adjudicada pel Govern ahir, segons va explicar el ministre Portaveu, Jordi Cinca. És previst que els treballs tinguin una durada de dotze mesos i, per tant, les oficines ministerials s’hi podrien traslladar durant el segon semestre de 2019.

Per Mireia Aguilar

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació