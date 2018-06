El Roc de les Bruixes estarà senyalitzat i protegit per un tancat

La ministra de Cultura, Olga Gelabert, ha confirmat aquest matí davant del Consell General que el Roc de les Bruixes "se senyalitzarà i s'assegurarà perquè es pugui arribar al Roc sense malmetre'l". Aquest canvi d'estratègia ha estat provocat perquè "és el que la gent vol després de l'interès despertat en les últimes setmanes, que abans no existia", ha dit Gelabert.

La polèmica del Roc de les Bruixes ha arribat al Consell General aquest matí per via d'una pregunta urgent formulada pel conseller liberal Ferran Costa mitjançant la qual demanava saber com pretenia el Govern "evitar la difusió per internet de la geolocalització" del bé d'interès cultural.