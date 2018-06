El tercer pagador per a la gent gran amb pensió de solidaritat serà automàtic a la tardor

El ministre de Salut, Carles Álvarez, ha explicat que a partir dels mesos de tardor està previst que aquelles persones que cobrin una pensió de solidaritat tinguin de manera directa i sense haver-ho de reclamar accés al tercer pagador (pel qual només hauran de pagar el 25% del servei mèdic i no el 100% i esperar que la CASS els ho reemborsi). Durant la sessió de control al Govern l'executiu ha exposat que actualment ja s'està impulsant el règim del tercer pagador entre la gent gran que es trobi en aquesta situació, però el funcionament està regit a demanda prèvia de l'interessat. En resposta a la pregunta formulada pel conseller del Partit Socialdemòcrata (PS), Pere López, el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, també ha ressaltat que des de l'1 de setembre de l'any passat els centres de dia i les residències del país ja ofereixen el servei de podologia com a servei bàsic i les residències i casals de la gent gran com a servei complementari. El ministre ha manifestat la voluntat d'anar més enllà i també cobrir aquella part que no paga la CASS del servei de podologia per aquelles persones grans que tinguin mancança de recursos econòmics i no potenciar “el cafè per a tothom”. També durant la sessió, i a pregunta de la consellera del PS, Rosa Gili, Álvarez ha admès que arran de la polèmica de la píndola de l'endemà s'ha d'estudiar la manera de fer un seguiment i una educació a través dels centres joves.