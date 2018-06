Els interins que obtinguin plaça indefinida mantindran l’antiguitat

El ministre va indicar que ha donat el compromís polític de començar a treballar des d’avui per tal de desenvolupar els reglaments associats a la nova llei i que així, un cop el Consell General l’aprovi, la feina ja estigui avançada.

Pel que fa a la jubilació, tal com s’havia avançat, es preveu una prejubilació als 60 anys per a les persones que portin un mínim de 30 anys de servei amb el 60% del salari.

El col·lectiu d’interins era un dels que acumulava més reivindicacions en la redacció del nou Projecte de llei del Cos d’Educació i segons va defensar el ministre d’Educació Eric Jover el tractament d’aquest col·lectiu és «un dels aspectes més importants» del text. En aquest sentit, el text que dimecres va aprovar el Consell de Ministres i que avui entrarà a tràmit parlamentari preveu el reconeixement dels anys d’antiguitat a aquells treballadors que assoleixin una plaça com a treballadors públics de caràcter indefinit. A més, també s’ha previst una regulació dels processos de selecció del personal interí, donant-los caràcter oficial i més transparència. Així, les borses d’interins, que ja existeixen, passaran a ser una obligació legal i això comportarà la creació d’una plataforma telemàtica a través de la qual tots els treballadors puguin consultar en quina posició es troben i la puntuació que tenen.

Per Meritxell Prat

