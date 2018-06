Salut reconeix irregularitats a Ambulàncies del Pirineu

El Govern va reconèixer ahir irregularitats en l’empresa concessionària del transport sanitari no medicalitzat. Segons va admetre el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, la companyia ha hagut de fer front a sancions per incomplir el codi de relacions laborals. Els treballadors van denunciar les condicions de treball a què estaven exposats: acumulació d’hores i manca de descans entre jornades. La liberal Judith Pallarés va posar sobre la taula les denúncies interposades pels empleats d’Ambulàncies del Pirineu per instar el Govern a suspendre l’activitat de la companyia. Espot i el ministre de Salut, Carles Àlvarez Marfany, van defensar que els conflictes laborals no han afectat la qualitat del servei. «L’afectació és important perquè transporten persones en risc i penso que això no es pot acceptar», va destacar Pallarés.



Espot va dir d’aquí a un mes, quan s’acabi el contracte, s’obrirà un nou concurs públic que serà «més exigent». «De ben segur que aprendrem del passat», va subratllar.