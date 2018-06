Continua l’endarreriment dels pagaments de Vall Banc

Dels 29 milions euros que va suposar la compra de Vall Banc per part del Govern, la companyia escollida per concurs públic, JC Flowers, només n’ha pagat 3,8 milions. El progressista Víctor Naudi va lamentar que continuï l’endarreriment que ja es va evidenciar l’any passat, i va denunciar que la «caixa» continuï «buida», quan s’havia previst el pagament fraccionat en un termini de dos anys. Una part del pagament depèn del litigi a Suïssa sobre els fons bloquejats.



El ministre de Finances, Jordi Cinca, va explicar que s’han rebut els gairebé 4 milions d’euros d’acord amb el contracte i que, en tot cas, el responsable del procés no és el Govern sinó l’AREB.