El tercer pagador per a la gent gran sense recursos, a la tardor

La gent gran amb pocs recursos passarà a pagar només el 25% dels serveis mèdics de manera automàtica a partir de la tardor. El ministre de Salut, Carles Àlvarez Marfany, en va concretar el termini ahir en el marc de la sessió del Consell General i com a resposta a la pregunta del president del PS, Pere López, que va criticar el retard en l’aplicació de la mesura. La iniciativa afectarà les persones majors de 65 anys que rebin la pensió de solidaritat.



El col·lectiu fa temps que demana estalviar-se el pagament per avançat del 75% dels serveis i medicaments. López va recordar que ja es va debatre el novembre del 2016. De moment, només es poden acollir a l’anomenat règim del tercer pagador els que formalitzen una demanda prèvia. Els que no fan la sol·licitud amb antelació, han de pagar el 100% dels medicaments o de les visites mèdiques i esperar que la CASS els reemborsi el 75% de l’import.



López va lamentar l’espera i va criticar l’actitud de l’Executiu cap als jubilats. «Tenim un Govern que, en lloc de posar en valor la gent gran, els considera com un col·lectiu que consumeix recursos, que rep prestacions i que és una prioritat en matèria d’estalvi», va etzibar el socialdemòcrata, que també posa presses al ministeri de Salut perquè s’incloguin els serveis de podologia a la cartera de la parapública. El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va mencionar les reunions que s’estan mantenint amb el Col·legi de Podòlegs per concretar els detalls de la incorporació. El demòcrata també va destacar que des de l’1 de setembre de l’any passat els centres de dia i les residències del país ja ofereixen el servei de podologia com a servei bàsic, i les residències i casals de la gent gran, com a servei complementari. El ministre va parlar que estan estudiant la possibilitat que els podòlegs puguin visitar els pacients a domicili en cas de problemes de mobilitat.



«Ja hem avançat a la Federació de Gent Gran que des del Departament d’Afers Socials estem disposats a satisfer la diferència del que reemborsa la CASS per a les persones grans que tinguin recursos insuficients», va apuntar Espot, que vol evitar el «cafè per a tothom» tant pel que fa a la inclusió del servei de podologia com a l’automatització del règim del tercer pagador. «Una persona, encara que tingui més de 65 anys, si té recursos i patrimoni folgats, no cal que s’aculli al règim del tercer pagador», va dir Espot.