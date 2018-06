El règim de cotitzacions per a autònoms entrarà a tràmit parlamentari al juliol

El nou règim de cotitzacions per a autònoms entrarà a tràmit parlamentari a mitjan juliol amb l’objectiu que s’aprovi abans que acabi la legislatura. Arran d’una pregunta de Víctor Naudi, d’SDP, el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va admetre la necessitat de posar en marxa el nou model, que segons va explicar, garanteix l’equitat en les contribucions a la CASS delss treballadors per compte propi. L’objectiu, però, es acabar recaptant la mateixa quantitat, que se situa en un import de prop de 30 milions d’euros anuals.



El model fixarà diferents trams de cotització en funció d’una combinació entre la renda neta d’activitats econòmiques i les xifres de negoci de cada autònom.



Naudi va denunciar que el Govern ha tingut «més de dos anys per treballar aquest tema» i Pere López, conseller general del PS, va detectar una «certa alegria i manca de rigor» per part de l’Executiu. «Tenim la sensació que el ministre contínuament improvisa, com amb els lloguers. Cada cop que se li pregunta, respon una cosa diferent». En aquest sentit, López va demanar al ministre informació sobre els estudis econòmics fets. Espot va respondre que la modificació del règim de cotització s’acompanyarà d’una memòria justificativa i econòmica.



Sobre la preocupació de López per l’efecte del nou model en el poder adquisitiu dels afectats, Espot va assegurar que «hi haurà gent que pagarà més i gent que pagarà menys, perquè són les premisses bàsiques d’un sistema equitatiu», va apuntar.