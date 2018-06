Batalla considera «ficció» la idea de construir un aeroport a Andorra

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, va qualificar ahir «d’exercici de ficció» la idea de la Cambra de Comerç d’impulsar un estudi per construir un aeroport a Andorra. Batalla va defensar que l’aeroport del Principat és el que hi ha ubicat a la Seu i va recordar que per això el Govern d’Andorra també hi va apostar juntament amb la Generalitat de Catalunya, tal com va recollir ahir RTVA.



No opinen el mateix els comerciants del país, que ahir es van mostrar convençuts que la infraestructura ajudaria a millorar la situació del sector, un dels més perjudicats de la crisi econòmica. «Sempre m’ha semblat una bona idea perquè ens permetrà no dependre de ningú exterior», va opinar Susagna Venable, presidenta de l’associació de comerciants de l’avinguda Carlemany i també membre del ple de la Cambra que va aprovar per assentiment a finals del mes passat el pressupost extraordinari que ha de permetre l’estudi del projecte.

Des del seu punt de vista, i tot i deixar clar que encara no n’ha pogut parlar amb els altres membres de l’associació, la proposta permetria «l’arribada més directe de turistes perquè s’evitarien cues de la carretera per entrar al país, que no deixen de ser sempre un handicap».

En el mateix sentit es va expressar el vicepresident de l’associació de comerciants de Riberaygua i Travesseres, Antoni Miralles, que considera que seria «positiu» per Andorra perquè «obriríem una porta que ara no tenim perquè la gent pogués arribar més còmodament». «És un mercat que no tenim i al que aspirem», va indicar Miralles tot afegint que «vindrà gent de més lluny i de més poder adquisitiu».

Pel que fa al cost que tindrà l’estudi de viabilitat, calculat en poc més de 100.000 euros, tant Miralles com Venable van coincidir en destacar que no són tants diners si finalment la seva construcció té una repercussió per al Principat. I en aquesta línia, el president dels comerciants de Riberaygua i Travesseres va destacar que aquesta quantitat «no és res comparat amb el que costa portar cada any el Cirque du Soleil».

Millor que l’heliport

Tots dos van coincidir també en destacar que prefereixen un aeroport que un heliport, perquè consideren que per agafar aquest darrer s’ha de tenir un gran poder adquisitiu i que «són pocs els que s’ho poden permetre». En canvi, entenen que un aeroport permetria al país rebre més gent i de diferents classes.



Així, Venable va discrepar en part de la idea del president de la Cambra, Miquel Armengol, de «filtrar» els passatgers per cridar «turisme de luxe». La presidenta de l’associació de comerciants de Carlemany entén que la infraestructura permetria portar gent a Andorra des de tot arreu i amb diferents nivells adquisitius, malgrat destacar que «és evident que el turisme de luxe no es vol passar tres hores al cotxe».