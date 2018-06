Reobert el passeig del Riu d’Andorra la Vella

El passeig del Riu d’Andorra la Vella, i concretament el tram entre el pont del Lycée i el de Prat Salit, ha reobert avui després de la renovació del seu paviment de cautxú. El circuit estava tancat des del 7 de maig, i durant aquest mes s’ha substituït el material que estava molt malmès per l’ús després de gairebé set anys d’ençà de la seva col·locació. Durant aquest temps, els usuaris han pogut utilitzar la via paral·lela al passeig, a tocar de la carretera general.



La previsió era fer la reposició del cautxú en quatre setmanes, tot i que els episodis reiterats de pluges han fet retardar l’obra gairebé dues setmanes. Si bé els treballs de substitució del tartan es van adjudicar a la tardor, el comú va acordar esperar fins ara per dur-les a terme perquè l’adherència del material al paviment requereix de les temperatures altes pròpies de la primavera.

Ideal per a corredors

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, i els consellers de Serveis Públics i Circulació, i d’Urbanisme i Aparcaments, Miquel Canturri i Josep Antoni Cortés, respectivament, van fer l’obertura simbòlica del passeig ahir a la tarda amb la retirada de les tanques d’accés.



El tartan del passeig del Riu, que té un quilòmetre de llargada i 3.000 metres quadrats, és un espai molt freqüentat pels corredors perquè el paviment minimitza l’impacte de la petjada. Malgrat que el 2013 s’hi van fer obres de millora puntuals en les zones més malmeses, no s’hi havia tornat a actuar des d’aleshores i era necessària aquesta nova actuació.

El cost dels treballs ha estat de prop de 77.000 euros