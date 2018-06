Els 4.000 espartans arriben a Andorra per fer una gesta

Des d’avui fins diumenge, Encamp i Grau Roig acullen 4.000 corredors que participen en la tercera edició de l’Spartan Race que es disputa a Andorra. La prova suposa, a més, un gran impacte econòmic per país, ja que molts venen també amb acompanyants. Aquest any, com a novetat, se celebrarà la modalitat ultra, una cursa de 50 kilòmetres i més de 60 obstacles, sent l’única que es realitzarà a l’oest d’Europa.

A més, Encamp es tornarà a convertir en el Trifecta Weekend, perquè la prova andorrana acollirà les tres modalitats habituals de la cursa: La Sprint, de 5 kilòmetres i més de 20 obstacles, la Super, de més de 13 kilòmetres i més de 25 obstacles, i la Beast, de 21 kilòmetres i més de 30 obstacles.

Circuit internacional/ La Spartan Super Andorra-Encamp és una de les curses del Campionat Nacional d’Espanya 2018 Series, en les categories Elite i Age Group i forma part de la Spartan Mountain Series Europe, una novetat del 2018 on, per primera vegada, els espartans poden combatre en tres sistemes muntanyosos i en tres distàncies Beast per veure qui serà coronat el rei i la reina de la muntanya. D’aquesta manera, els Pirineus, les Dolomites i els Alps austríacs acolliran tres de les curses espartanes més dures del món, amb més de 60 kilòmetres de terreny accidentat i més de 5.000 metres de desnivell.

Pels més petits

La Spartan Race també ofereix la possibilitat d’inscriure’s a la Spartan Kids, una prova adaptada per als més petits.

També se celebra la Hurricane Heat, una modalitat on només poden fer inscripció aquells que hagin acabat una Beast, perquè en aquesta prova no se sap quina serà la distància, només que dura dotze hores.