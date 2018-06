Els millors ‘riders’ lluitaran per la Maxiavalanche

Vallnord ho té tot a punt per convertir-se en l’escenari d’obertura de la Marató Europea de Descens, una cursa frenètica de més de 1.500 metres de desnivell negatiu, en què els corredors han de fer un esprint de gairebé 35 minuts si volen imposar-se entre els millors, cosa que els exigeix imprudència, resistència, força i tenir clara la seva direcció, condicions indispensables del ciclisme de muntanya. Demà i demà passat, els millors descenders prendran part de la prova a la part alta del Pic del Cubil, a 2.364 metres, per guanyar aquest important esdeveniment. La combinació de les corbes amples i ràpides del principi amb un tram forestal molt tècnic a través del Cubil fan que el circuit de Vallnord es trobi entre els preferits de la ronda internacional.

L’edició 2018 torna a presentar-se com a una cursa en que es batran els ciclistes espanyols i els francesos. Entre els preferits trobem a Youn Deniaud, Nicolas Quéré, Jordan Regnier, el resident Cédric Gracia, Kevin Miquel, Pablo Pérez, Diego Capataz, Carles Barcons, Oriol Gómez, Estelle Charles, Nastasia Giménez i Sandra Jorda.

Com a novetat, La Maxiavalanche Europe Cup estrena, en col·laboració amb la Federació Andorrana de Ciclisme, la Maxi Kid, una rèplica de la prova internacional de descens en massa per als riders més petits. Una cinquantena d’infants d’entre set i 14 anys recorreran part del recorregut pel qual es disputarà la final de la Maxiavalanache Vallnord. La prova tindrà lloc la tarda de demà a partir de 16 hores.