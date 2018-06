Els equips andorrans reforcen la plantilla per anar a Europa

Els representants andorrans a les competicions europees s’estan reforçant de cara a aquest esdeveniment. La UE Engordany enfronta la competició contra el Folgore amb Otger Canals a la banqueta i amb fitxatges com Sebas Varela, Miguel Ruiz o l’internacional guineà Larsen Touré. En aquest sentit, Sebas Gómez, jugador de l’equip, considera que «és un rival que a priori és més del nostre nivell, però que té més experiència en l’àmbit europeu que nosaltres, perquè ha participat en més preliminars». «Serà molt igualat», creu, però «l’objectiu és passar de ronda però no serà fàcil». A més, explica que «hem de fer les coses molt bé i no cometre errors», «la recepta serà ser competitius i intensos», remarca.

Per la seva banda, el Restaurant Tic Tapa Sant Julià , que juga contra el Gzira United, s’ha reforçat amb un jugador del Múrcia, Dani Linares, a més d’alguns jugadors de la lliga nacional. Toni Giribet, president de l’entitat, creu que «serà una eliminatòria igualada tot i que ells són tots professionals». A més, lamenta que el segon partit sigui fora i «hagués preferit el rival de San Marino». «No ens podem queixar», conclou.

El rival més complicat

El VallBanc FC Santa Coloma s’enfronta al KF Drita. Segons Marc Rodríguez, tècnic de l’equip, «és un bon equip, molt fort per dins». «Tenen bona planta, i qualitat però els laterals no semblen massa forts», revela. «Sembla el rival més dur perquè San Marino semblava més assequible perquè no era tan físic, però, al ser a partit únic, el que em preocupa és estar a l’altura», explica. «La recepta serà tancar per dins, que no puguin circular per dins i portar la pressió a banda i poder sortir en atac». «L’objectiu és donar-ho tot i passar ronda», conclou.

Yago Pérez, nou fitxatge del Vallbanc FC Santa Coloma

El Vallbanc FC Santa Coloma s’ha reforçat amb el fitxatge de Yago Pérez Martínez. Arriba procedent del Rápido de Bouzas, equip revelació del Grup 1 de la Segona Divisió B Espanyola. És un dels migcampistes més destacats d’aquesta categoria. Va signar per participar a la Champions i per jugar tota la temporada a la Lliga. El migcampista ja entrena amb els companys. És un jugador de qualitat, amb molta arribada i una gran capacitat anotadora.