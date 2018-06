Quaranta equips a l’Andorra Sènior Cup

Torna el torneig referent del futbol veterà aquest cap de setmana a Andorra. Aquest any tindrà un rècord de participació amb 36 equips al torneig +35 i quatre més al torneig de +45. A més, 1.100 persones entre jugadors i acompanyants que faran 2.500 pernoctacions vindran al país. L’esdeveniment compta també amb set països participants com són Andorra, França, Espanya, França, Portugal, Algèria i Malta. D’aquesta manera, aquestes xifres impliquen un servei de luxe que estarà format per 40 voluntaris i serveis de fisioterapeuta, autobusos, acompanyament als hotels, tot per disputar partits a 30 minuts sense interrupcions.

Pel que fa al funcionament del torneig, els partits es disputen a l’Estadi Nacional, al Camp CTO d’Ordino i a la Borda Mateu. El quadre estarà format per dotze grups de tres equips i cada equip jugarà un mínim de quatre duels. En els equips veterans destacats hi ha el Girona, el Numància o l’Olympique de Marsella amb jugadors com Delfí Geli, Txomin Nagore, Jorge Barbarin, Raúl Valbuena, Emmanuel Ayuk o Clément Beaud.