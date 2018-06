Salut sanciona nou establiments alimentaris durant l’any passat

El Ministeri de Salut va obrir fins a 9 expedients sancionadors a establiments alimentaris durant el 2017 per una infracció reiterada a la normativa sanitària vigent. «La majoria són restaurants, però cal tenir en compte que són només nou establiments dels gairebé mil que hi ha de restauració comercial registrats al país –que representen més del 50% dels 1.773 centres d’activitats alimentàries», va especificar ahir el cap de l’Àrea de Seguretat Alimentària i Entorn, Josep Maria Casals, en la presentació de la memòria d’activitats corresponent al 2017.

Des de la seva àrea, es van dur a terme un total de 1.362 inspeccions a tot tipus d’establiments alimentaris, la majoria d’ofici, però nou van ser per denúncies i van acabar en la incoació d’un expedient, una xifra similar a la dels anys anteriors. «Són sancions de caràcter lleu, d’entre 400 i 600 euros, que es van imposar per qüestions que podien suposar un risc per a la salut com la manca d’higiene, un inadequat manteniment de les instal·lacions o pràctiques incorrectes en la manipulació dels aliments», va aclarir Casals. Tot i així, va explicar que més enllà de sancionar l’objectiu és «fer prendre consciència de la necessitat de solucionar el problema» i que se sol resoldre perquè no hi ha casos registrats de reincidència.

Detecció de la legionel·losi

La mateixa àrea de Salut du a terme altres controls sanitaris, com el de l’aigua i tots els centres, equipaments i infraestructures relacionades amb aquest element. Casals va posar de relleu «l’acurada gestió i seguiment de la qualitat sanitària de l’aigua potable durant l’any passat, ja que les inspeccions havien posat de relleu algunes incidències menors per una alteració del nivell del clor i molt poques en relació amb l’ordre microbiològic. Pel que fa a la prevenció de la legionel·losi, van detectar-se fins a cinc casos aïllats, en cap cas un brot. «De tota manera, cada vegada està menys relacionat amb equipaments d’alt risc com les torres de refrigeració, que actualment en queden tres, només dues en funcionament», va destacar el cap de l’Àrea de Seguretat Alimentària i Entorn.

Conscienciació sobre el consum de plantes

El secretari d’Estat de Salut, Joan León, va destacar que des de la mateixa àrea també es treballa per passar missatges de prevenció a la ciutadania, com consells sobre el consum de plantes. En aquest sentit, va referir-se al recent cas d’intoxicació d’una família per possible consum de tora. León no va confirmar que es tractés d’aquesta planta perquè «encara s’ha d’acabar d’analitzar», però va insistir que sobretot «s’ha de consumir allò que es coneix». Casals va recomanar que a l’hora d’anar al metge per una possible intoxicació s’ha d’intentar portar aquell element que s’ha ingerit per tal de facilitar la tasca d’identificació.