El comú crearà una comissió per clarificar els afectats pel GAdA

El comú de la capital crearà juntament amb el Sindicat de Treballadors del Comú d’Andorra la Vella (Sitca) una comissió per estudiar a quantes persones afecta la rebaixa del complement salarial de gestió de l’acompliment (GAdA) durant el període 2008-2009. Es tracta d’una de les decisions que es van prendre en la reunió que va mantenir la majoria amb el Sitca dijous passat.

La comissió, formada per dos treballadors de Recursos Humans de la corporació i un membre del sindicat, també calcularà la xifra que s’haurà de tornar als treballadors. Aquesta voluntat rau en el fet que és complicat determinar l’import que s’hauria de retornar als treballadors, ja que tal com ja va explicar la cònsol major, Conxita Marsol, la setmana passada, hi ha hagut molts canvis de departaments i de caps d’àrea des del 2009. En aquell moment Marsol va indicar que la forquilla a pagar podria anar dels 300.000 euros al milió i, segons va apuntar el sindicat, un total de 177 treballadors estarien afectats. Ara la comissió posarà quantitat i nombre de treballadors exactes.

Explicacions

En la reunió de dijous amb el Sitca, el comú va explicar la decisió ja anunciada de recórrer l’aute de la Batllia. «No vol dir que al sindicat li agradi el que hem fet, però entenen que nosaltres hem de buscar la seguretat jurídica, perquè gestionem diners públics», va explicar Marsol. La comissió treballarà durant dos mesos, però el comú no prendrà cap decisió fins que el TS es pronunciï sobre el recurs que presentarà el comú, segons l’ANA.



Malgrat els intents duts a terme per aquest rotatiu, va ser impossible aconseguir una valoració per part del Sitca de la reunió i la decisió de la majoria de recórrer l’aute.



L’acord per crear aquesta comissió arriba després que la setmana passada la Batllia emetés un aute on especificava que la sentència sobre el GAdA que havia fet el TS no es va executar de manera correcta l’any 2015 i per tant calia aplicar-la de nou. En vista de la situació, i amb la justificació que l’administració pública de la capital sempre apel·la fins a les últimes instàncies judicials, el comú va decidir, dimecres passat en junta de govern, recórrer l’aute de la Batllia, a l’espera que el validi i permeti la nova aplicació de la sentència.

Inicis

La confrontació va iniciar-se al 2008 i 2009 quan, per raons econòmiques, el comú de la capital va decidir aplicar un coeficient corrector d’un 10% dels punts obtinguts del GAdA a tots els treballadors. Això va significar que molts empleats no van obtenir els punts suficients com per passar de rang salarial. La sentència del TS recalcava que la reducció que es va dur a terme no es podia fer de forma generalitzada per a tots els treballadors i s’havia d’aplicar de forma individualitzada. H