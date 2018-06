L’elit del trial es reuneix a la tercera prova del Campionat del Món

Sant Julià de Lòria acull aquest cap de setmana la tercera prova del Campionat del Món de trial que es disputa en un nou escenari, a Nagol. Aquest any, la competició està més ajustada que mai i el pilot resident Toni Bou intentarà la victòria en un circuit en el qual tradicionalment no ha tingut molta sort.

En la presentació oficial que es va celebrar ahir, la presidenta de la Federació Motociclista, Natàlia Gallego, va agrair als patrocinadors i als col·laboradors que facin possible la prova i en va detallar tots els detalls tècnics. Aquesta prova, anomenada TrialGP Andorra, està organitzada per la Federació Motociclista d’Andorra conjuntament amb la Federació Internacional de Motociclisme i el promotor del mundial des del 2017, Sport7. Les categories que competeixen a Andorra són TrialGP, Trial2 i Trial125 en categoria masculina. Hi participen un total de 57 pilots, 14 en la màxima categoria, 27 en Trial2 i 16 pilots en trial 125.

A més, Emma Bristow ha aconseguit una wild card i també prendrà part a la prova. Xavi Casas és l’únic representant d’Andorra en la categoria Trial2. Els equips van arribar dijous al Principat i ahir van procedir als controls administratius i tècnics. Avui comença l’acció al poble de Sant Julià de Lòria, on s’ubicarà una zona indoor de qualificació en ple carrer, just davant de la plaça de la Germandat. La qualificació 1 tindrà lloc de 12.00 hores a 13.30 hores, i la qualificació 2 de 15.00 hores a 16.30 hores.

Els resultats de la segona qualificació donaran l’ordre de sortida del trial que tindrà lloc diumenge 17 de juny als voltants de Nagol, on els pilots hauran de recórrer dues vegades un traçat amb 15 zones. L’entrega de premis es farà a la plaça de la Germandat demà al voltant de les 15.45 hores. Gallego, a més, va explicar que aquest any el circuit és més curt per facilitar el seguiment al públic i que el traçat tindrà zones per a tota mena de pilots que oferiran una cursa «espectacular i complicada» que servirà perquè es marquin diferències.

Bou, el gran campió

En aquest sentit, el prestigiós pilot pierenc Toni Bou va remarcar que Andorra «es mereix la prova» i que «ha gaudit molt corrent aquí». «Arribo en un moment estrany per mi, he tingut una recuperació forçada d’una lesió important que em va enganxar al final del mundial indoor i m’està costant una mica arribar al 100%. Serà un any complicat i aquesta carrera, per aquest motiu, és més important que mai». «És molt necessari estar al podi per sumar punts i si es pogués aconseguir la victòria, seria un pas molt important al campionat», destacava. «El més important és poder tornar a córrer aquí, en una carrera que fa història, intentaré estar al 100%», assenyalava.

Per la seva part, el pilot Adam Raga va manifestar el «plaer de córrer a la carrera de casa». «Està sent un campionat complicat i intentarem fer-ho el millor possible amb el nou format, és una carrera que se’m sol donar molt bé», afegia.

Més subvencions

L’andorrà Casas va desitjar que «en un futur hi hagi pilots andorrans que puguin lluitar en aquest esportiu». «Jo sóc un pilot reciclat de la bicicleta, és la meva primera cursa i la idea és donar exemple, que es vegi que és possible que un andorrà competeixi a escala mundial entre els millors», comentava. «Estic molt content, estic passant una bona època i m’agrada poder tornar a estar en aquesta competició, vull que tothom doni suport a l’esport al país i hi ha una base que ve forta», explicava. «En un futur necessitarem moltes ajudes de manera que tinguem un pilot jove fent molts bons papers». Matteo Grattarola, líder de la categoria va desitjar fer «un resultat òptim» i remarcar el nivell difícil de la prova.

Així mateix, el gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, es va mostrar orgullós de la prova i va recordar la importància de celebrar esdeveniments així en la temporada turística més baixa de la prova.