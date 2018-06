Trencaclosques aquàtic

Des d’avui i fins al 16 de setembre els usuaris de la piscina dels Serradells no poden utilitzar la instal·lació perquè està tancada per l’aturada tècnica i perquè s’han de fer obres de reparació de la façana interior. Com sol ser habitual en aquests casos, des del comú de la capital s’informa que mentrestant els abonats podran accedir a la resta de piscines cobertes comunals del país (excepte a Escaldes que estan tancades per obres). Fins aquí cap problema. La complicació arriba quan un s’adona que gairebé ha de resoldre un trencaclosques per saber, cada setmana, a quina piscina pot anar. Després de veure el cartell informatiu que s’ha penjat als Serradells gairebé no queda cap altra alternativa que fer-se un calendari!



I és que durant els mesos d’estiu la majoria de centres esportius fan una aturada tècnica d’entre 15 dies i un mes. Amb tan mala sort que entre el 30 de juny i el 9 de juliol només hi ha una única alternativa: la piscina del Palau de Gel de Canillo. Aquest fet ha generat cert descontentament entre alguns abonats, que veuen com se’ls complica la seva rutina de natació.



Per a la resta de l’estiu l’entrellat es fa una mica més senzill. Per si algú es vol fer el calendari, aquí ho tenen: descartant els Serradells, des d’avui fins al dia 24 només tanca la piscina d’Encamp. Del 25 al 29 de juny es pot triar entre Canillo i Sant Julià. Del 10 al 15 de juliol les opcions són Encamp i Canillo i després només cal pensar que l’aturada canillenca es fa al setembre.