L’exconseller portuguès queda en llibertat provisional

Com a conseqüència de la detenció i posterior empresonament Borges va renunciar al seu càrrec de conseller de les comunitats portugueses. Pràcticament un mes després, el govern portuguès va confirmar Jose Costa Gonçalves com a substitut. Costa és president del club de futbol Penya Encarnada i va ser el número dos de la llista de membres electes al càrrec en les eleccions del 2015.

L’exconseller de les comunitats portugueses, David Borges, es troba en llibertat provisional, segons van confirmar diverses fonts consultades. Borges va abandonar ahir el centre penitenciari de la Comella on restava retingut des del passat 26 d’abril. L’exconseller de les comunitats portugueses i que també havia estat al capdavant de la Casa de Portugal, va ser detingut el 25 d’abril acusat d’un delicte contra la llibertat sexual per haver abusat, presumptament, d’un menor.

