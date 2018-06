Partit de sentiments

Els sentiments estaven a flor de pell ahir al Bar Nou, referent portuguès del país. La seu de l’FC Lusitans es va convertir en una festa durant el primer partit del Mundial de Rússia que enfrontava a Portugal contra Espanya.

Per una estona, ens vam traslladar al país lusità per gaudir del sentiment que tenen per aquest esport. Les emocions, els crits, les malediccions i la passió es van expressar com mai entre cerveses Sagres i algun caralho quan els jugadors fallaven alguna oportunitat de gol. Els més fumadors havien de sortir cada dos minuts a consumir una cigarreta perquè els nervis eren superiors. Era d’un d’aquells duels que els més sentimentalistes haurien d’evitar perquè sens dubte hi havia molt en joc, no només pels tres punts del partit sinó per la importància i el simbolisme d’un enfrontament d’aquesta mena.

«Els hi passarem per sobre», explicava el Joaquín, un aficionat que ahir es va reunir amb els seus amics al bar per gaudir de l’esdeveniment. «Passarà com a la batalla d’Aljubarrota, nosaltres sempre hem pogut amb Espanya i guanyarem», comentava durant el partit. «Ho estic vivint de meravella, tenim el millor jugador del món, vam ser campions d’Europa», recordava per la seva part un altre aficionat, l’Antonio. «Però hem d’anar pas a pas i tranquils», assenyalava.

«Esperem que Portugal faci un bon paper i esperem arribar almenys a les semifinals», comentava per la seva part Antonio da Silva, president de l’FC Lusitans i propietari de l’establiment.