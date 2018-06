El Doctor Music Festival podria tenir continuïtat

Neo Sala va manifestar que la voluntat és que el Doctor Music Festival tingui un impacte «positiu» al territori i serveixi per dinamitzar l’economia de les Valls d’Àneu, no només durant tres dies sinó que esdevingui un projecte de futur que atregui un turista d’un caire «energètic i espiritual».

L’edició del 2019, sota el nom de Reincarnation Edition, té un pressupost de 18 milions d’euros, generarà una inversió al territori de 12 milions d’euros, comptarà amb les actuacions d’un centenar de grups i artistes -malgrat que fins a la tardor no es donaran a conèixer els primers noms-, i hi treballaran unes 4.000 persones, segons va detallar Sala en el marc de la 29a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu. La promotora, que espera l’afluència d’unes 50.000 persones, ja té llogats pràcticament la totalitat dels terrenys de les Valls d’Àneu, en concret 153 de les 155 hectàrees que acolliran el festival.

La promotora Doctor Music no tanca la porta a organitzar noves edicions del festival d’Escalarre (Pallars Sobirà) més enllà de l’edició commemorativa que se celebrarà els dies 12, 13 i 14 de juliol del 2019, tot i que en cap cas la intenció seria recuperar un festival amb periodicitat anual, segons va assenyalar el promotor musical i fundador de Doctor Music, Neo Sala.

Per El Periòdic

