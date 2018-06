Paper excel·lent de la selecció a La Corunya

Històric. Andorra està fent un gran paper al Campionat d’Espanya masculí que es disputa al Poliesportiu de Monte Alto, a La Corunya. Ha guanyat tots els partits que ha disputat.

Dijous al matí va guanyar per 5 a 3 al País Basc amb tres gols de Bernat Picanyol, un d’Iu Escabrós i un altre de Gerard Caminal. A la tarda, els de Roger Corral van ser capaços de vèncer per 1 a 2 a Navarra amb dos gols de Picanyol.

Ahir, van jugar el tercer partit de la competició contra Andalusia i també el van dominar amb un resultat final de 2 a 1. Van remuntar un 0 a 1 amb un gol de Picanyol i un altre d’Oriol Cortes a la segona part.

«És una mica històric», comentava Corral. «Els jugadors estan que no s’ho creuen i està sent una competició molt renyida, però estem treballant de valent», explicava. En el partit d’avui contra Madrid, Corral vol donar minuts a tothom «per enfrontar les semifinals amb ànims». «No tenim cap mena de por per qui ens pot tocar però València és un conjunt molt sòlid, una fornada molt bona», afegia.

Any rere any, la selecció ha anat millorant. «Tot el què vingui és un premi, crec que les coses poden sortir molt bé i podem oferir un bon joc», remarcava. «Cada any hem anat fent-ho millor, l’any passat vam ser cinquens i aquest any com a mínim, estarem entre els quatre millors», recordava.