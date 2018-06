Corts rebutja arxivar la causa contra Besolí i Rosell a Andorra

El Tribunal de Corts ha desestimat l’arxivament de la causa a Andorra contra Joan Besolí i Sandro Rosell que la seva defensa havia sol·licitat. Així doncs, la batlle Canòlic Mingorance, instructora del cas, pot seguir investigant el delicte de blanqueig del qual se’ls acusa. Segons fonts properes al cas, la demanda es va fer malgrat saber de la dificultat que el tribunal accedís a arxivar la causa. Actualment, tots dos es troben empresonats a Soto del Real, a Madrid, per decisió de l’Audiència Nacional espanyola, pendents de judici des de fa més d’un any per estar relacionats amb el conegut com a cas Rimet, una operació relacionada amb el suposat blanqueig d’uns 15 milions d’euros de comissions il·legals provinent dels drets televisius de la selecció brasilera de futbol. Aquest capital hauria passat per Qatar, Suïssa i finalment hauria arribat a Andorra.



La defensa argumenta que en cap cas els diners que Rosell tenia a Andorra procedien de cap activitat criminal ni irregular. I recorden que la mateixa Confederació de Futbol de Brasil, qui suposadament hauria sigut víctima de la gestió de Rosell, ha manifestat públicament que no s’ha sentit perjudicada per les seves accions. La batlle instructora, però, considera que hi ha prou indicis per seguir amb la investigació i ha rebutjat la demanda de la defensa.

Esperança amb el nou Govern

Després de més d’un any en presó preventiva, la defensa de Besolí i Rosell a Espanya esperen que amb el canvi de Govern espanyol i, en conseqüència, del fiscal general, el cas agafi un altre rumb i els mecanismes preventius siguin més lleus i puguin sortir del centre penitenciari.