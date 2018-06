Més transparència en la gestió documental de l’Administració

La ministra de Funció Pública i Reforma de l’Administració, Eva Descarrega, i la cap de l’Àrea d’Arxius i Documents, Susanna Vela, van presentar ahir el Model de Gestió de l’Expedient i del Document Electrònic del Govern (MGEDE) que el Consell de Ministres va aprovar aquesta setmana. El calendari d’implementació encara no s’ha definit i «serà una de les primeres feines de la comissió de treball» tot i que ja s’està treballant en les primeres fases. Vela va explicar que un dels països al món amb millor fama en aquest àmbit és Estònia, «que va començar el 1993 i fins al 2001 no ho va tenir tot enllestit».

Els principals beneficis que els ciutadans percebran seran la major «eficiència i transparència» de l’Administració, segons va explicar Vela, i «senzillesa i comoditat» en l’operabilitat tant pels treballadors públics com pels usuaris. Algunes de les possibilitats del MGEDE seran el control de l’estat dels tràmits amb l’administració des de casa «sense haver de desplaçar-se ni trucar», van indicar les ponents.

Respecte dels costos d’implementació del sistema, Descarrega va reconèixer que «no és barat però sí que volem que l’estalvi sigui a llarg termini. Fins ara, el Govern ha invertit en aquest canvi de gestió gairebé 250.000 euros, 180.000 en un programari anomenat OpenText i 50.000 en els serveis d’una empresa consultora especialitzada en la matèria. No obstant això, Vela va assegurar que s’utilitzaran «molts recursos interns per minimitzar la despesa», sempre que sigui possible.

Jubilació dels mestres

Descarrega no va poder defugir les preguntes sobre la Llei del cos docent presentada dijous a la tarda on es recull que els professionals d’aquest sector es podran jubilar als 60 anys. «El Govern està molt satisfet perquè com a cos especial tenien dret a la jubilació als 60 anys», igual que tota la resta de funcionaris amb aquesta designació, va recordar la ministra. «És positiu que ara tots els cossos especials del país tinguin les seves lleis particulars desenvolupades», va concloure.