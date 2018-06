Martí creu que l’equilibri en l’acord amb la UE és una «incògnita»

El cap de Govern, Toni Martí, va ser l’encarregat de clausurar ahir al vespre la 29a Trobada Empresarial al Pirineu amb un discurs al voltant de l’encaix dels petits Estats en una Europa diversa, seguint el fil narratiu de les últimes ponències de la iniciativa. «Els deixo amb la incògnita de saber si Andorra serà capaç d’assolir aquest acord equilibrat amb la Unió Europea», va dir Martí cap al final del seu parlament i després de recordar que era l’última vegada que assistia a l’esdeveniment com a cap de Govern i de tots els canvis viscuts al Principat des de la seva primera intervenció en la Trobada, l’any 2011.



«Seria un error concebre Europa com una mena de monòlit uniforme al qual adherir-se sense posar [...] condicions», va dir Martí. Alhora que va recordar que els països petits com San Marino, Andorra o Liechtenstein són la «quinta essència d’Europa [...] potser li convé ser més flexible, més asimètrica i més diversa».

«Singularitat excessiva»

L’exministre d’exteriors espanyol García-Margallo, que va intervenir en la tertúlia Quina direcció ha de prendre la Unió Europea va opinar que l’acord d’associació amb Andorra «és més que possible» i que hauria de donar al Principat els mateixos beneficis, com a mínim, dels que gaudeixen els països que formen part de l’Espai Econòmic Europeu. L’exministre va apuntar que les singularitats de l’acord s’hauran de buscar a la lletra petita, però va remarcar que aquest «és vital per a Andorra» i que el Principat està en el bon camí per assolir-lo. De no ser així, l’aïllament seria un factor negatiu pel creixement econòmic del país, va insistir. Per últim, García-Margallo va comentar que Andorra «ha de deixar de ser singular o, almenys, excessivament singular, en un espai en què no hi ha fronteres per al moviment de persones, capitals i serveis», informa l’ANA.

GPS a l’aeroport



La ministra espanyola d’Administració Territorial, Meritxell Batet, present durant la clausura va mencionar al seu discurs la importància estratègica de l’aeroport d’Andorra-La Seu i després, en declaracions als mitjans va confirmar que s’han avançat moltes qüestions tècniques per tal que l’aeroport entri en ple funcionament: «La nostra voluntat és avançar en aquesta matèria i que es pugui utilitzar l’aeroport en totes les seves condicions». Batet també va considerar l’acord d’associació imprescindible per al futur d’Andorra.

Creació d’ocupació

El 69% dels empresaris assistents a la Trobada (un 15% andorrans) augura que crearan llocs de feina en es propers sis mesos i un 87% pronostiquen que facturaran més aquest any que el passat. Així es desprèn d’una enquesta feta per l’organització de l’esdeveniment que va reunir unes 600 persones. Les respostes també revelen que un 78% dels empresaris es manifesta a favor d’avançar cap a una major unió política, bancària i fiscal europea.

Reconeixement a la trajectòria de Josep Peralba

La Trobada Empresarial al Pirineu va reconèixer la trajectòria professional de Josep Peralba, exconseller delegat de Crèdit Andorrà. La figura de Peralba ha estat vinculada a la Trobada des dels seus inicis i compta, des del 2006, amb el suport de l’entitat. Recentment jubilat, durant 51 anys va ocupar diverses posicions i responsabilitats en diferents àmbits del banc. El premi reconeix el seu paper en uns anys de profunda transformació del país. En la seva intervenció, Peralba va recordar el gran valor de les jornades.