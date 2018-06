Joaquim Torra: «Com us envegem, amics andorrans»

El president de la Generalitat, Joaquim Torra va manifestar ahir en el transcurs del seu discurs d’obertura de la 29a Trobada Empresarial al Pirineu certa gelosia del Principat: «Volem tenir les eines senceres que permetran fer de Catalunya el país que podria ser sense entrebancs, sense treves, sense paranys, com us envegem amics andorrans». Més tard, a la sortida de l’acte, Torra es va refermar en el seu sentiment: «Andorra representa un país lliure, un país democràtic, un país al qual nosaltres li desitgem tota la sort del món, com li desitgem a qualsevol altre poble», també l’espanyol, va aclarir. «La llibertat passa per la independència i des d’aquest punt de vista sento enveja dels països que ja l’han assolit, que és al que nosaltres aspirem», va afegir.

A banda d’això, les seves paraules van recordar el seu passat a l’empresa privada i va definir aquest lideratge i creixement sostenible que s’està tractant a la trobada.

Visita amb Vives

Després la conferència inaugural de la 29a Trobada Empresarial al Pirineu, Torra, acompanyat de l’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, i del president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, van visitar el Palau Episcopal, on l’esperava el copríncep d’Andorra i arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives. Al palau van mantenir una trobada d’una mitja hora, i després es van desplaçar fins a l’Arxiu Diocesà d’Urgell, on van apreciar els manuscrits antics que s’hi conserven.

A la sortida de l’Arxiu Comarcal, la comitiva va aprofitar per fer una visita a la catedral de la Seu d’Urgell i el seu claustre. Torra es va mostrar en tot moment molt atent a les explicacions de Vives sobre els elements arquitectònics i religiosos de la catedral, informa l’ANA.H