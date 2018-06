Assandca espera que la radiologia funcioni en tres anys

L'Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca) es va reunir amb el ministre de Salut, Carles Álvarez, fa escassament tres setmanes. De la trobada, l'entitat en va extreure el ferm compromís de l'executiu per tirar endavant la unitat de radioteràpia i la confirmació que enguany es publicarà al BOPA el concurs per fer l'edifici al costat de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell que acollirà el servei. Arran d'aquest posicionaments, el president d'Assandca, Josep Saravia, espera que “en un termini de dos o tres anys tinguem el sistema muntat i puguem donar el servei de radioteràpia a Andorra”. Així ho ha apuntat durant la celebració de la segona edició de les '12 hores d'esport Vall Banc contra el càncer' que es realitza aquest dissabte a l'Estadi Comunal d'Andorra la Vella. Poder tenir una unitat de radioteràpia al país significarà un gran canvi per aquelles persones que actualment fan el tractament a Barcelona. “La persona paga un desgast físic i mental, i evidentment també econòmic, molt gran”, ha destacat Saravia. El president de l'associació també ha utilitzat la trobada per fer una crida a nous voluntaris i per recordar reivindicacions històriques com la llei de l'acompanyament o de l'oblit.