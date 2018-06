L'Spartan Race omple Grau Roig amb 4.200 participants

Si a l'edició del 2017 (que va celebrar-se al setembre), els espartans que van participar a la prova de Grau Roig van haver d'enfrontar-se al fred i fins i tot a la neu, en l'edició d'aquest any el panorama ha canviat per complet i el sol ha estat el gran protagonista. La meteorologia ha acompanyat aquest dissabte, fet que ha ajudat a omplir de participants i públic Grau Roig i les seves muntanyes. Al voltant de 4.200 persones han desafiat els obstacles de l'Spartan Race, una xifra una mica inferior a la de l'any passat. Però tal com ha exposat el director de l'Spartan Race Espanya, Ángel Sanz, l'edició anterior es va fer coincidir amb el campionat d'Europa. "L'objectiu d'aquest any era arribar als 3.000, tenir-ne 4.200 és una barbaritat", ha manifestat.

A tots ells, fossin de la modalitat Ultra (novetat d'aquest any amb més de 40 km i més de 60 obstacles), Beast o Sprint, els ha esperat una prova més dura que en edicions anteriors, un fet que "es pot fer a Andorra però a d'altres llocs és més complicat", segons Sanz. S'hi ha afegit obstacles com el 'twister' o s'ha posat més pes a alguns dels elements que els espartans havien d'aixecar. S'han vist, de fet, cares de patiment al llarg de tot el matí, les quals es convertien en cares de satisfacció quan els participants creuaven la meta.

Pels volts de les 12.30 del migdia ha arribat el primer de la modalitat Beast, el català Albert Soley, el qual ha hagut de superar 21 quilòmetres i més de trenta obstacles. Ha tardat 3 hores i 20 minuts aproximadament i ha arribat esperonat pel públic que l'esperava.

A més de les proves d'adults, també s'ha celebrat l'Spartan Kids, per als més petits que volien també superar els seus propis obstacles. Durant tot el cap de setmana vora 500 nens participaran a aquesta competició.

Tornant als adults, hi participen persones de 39 nacionalitats diferents, tot i que el 60% són espanyoles. Al voltant de 150 participants són andorrans, una xifra que Sanz considera que cal fer créixer. L'edat mitjana és de 27 anys.

"No puc demanar més", ha reconegut Sanz, veient l'ambient "meravellós" de la jornada i el nombre de participants, motiu pel qual ja s'ha aventurat a assegurar que el 2019 l'Spartan Race tornarà a Andorra. "I per aquestes dates, esperem", ha confiat.