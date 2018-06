Roc i Castelló s'adjudiquen la Casamanya Extrem

Ordino va acollir ahir dissabte la vertical de 1.440 metres de desnivell i cinc quilòmetres de recorregut, puntuable per a la Multisegur Copa d'Andorra de curses de muntanya. Els 67 corredors inscrits en la vertical van gaudir d'una meteorologia excel·lent, amb temperatures fresques en alçada. Els 56 escalons picats a la neu i al gel previs als últims metres abans de la meta, van ser l'atractiu de la prova on es va imposar Agustí Roc amb un temps de 59.05,32. Segon va ser Jordi Alís amb 1.01,26 i tercer l'andorrà David Méndez, amb 1.02,19.

Per El Periòdic

