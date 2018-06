Marc Casal acaricia el podi a Livigno

Marc Casal va entrar quart a meta amb un temps de 3.40,38 en aquesta prova de les Skyrunner World Series, cursa que tenia un extra bonus del 50%. El recorregut era de 34 kilòmetres amb 2.500 metres de desnivell acumulat.

«He anat de menys a més en una cursa amb tres quilòmetres molt plans on es podia córrer molt, fet que no se’m dona bé. He sortit amb el grup capdavanter, juntament amb l’Òscar, i hem arribat al final de la primera pujada en el top cinc. M’he enganxat al Pascal, que sé que és fort i el seu ritme i el meu eren similars», explicava. «A la tercera baixada, ell s’ha escapat. He tingut molt bones sensacions i ha estat una de les poques curses on realment he gaudit», comentava. «Estic súper content amb el nivell que hi havia», remarcava. Per la seva banda, Òscar Casal no es va trobar i va ser 20è amb un temps de 4.06,13. Peter Engdahl i Laura Orgué van ser els vencedors de la prova.